Как избавиться от пня за 30 минут: выкорчевывать не придется — сам исчезнет, словно его и не было

Дерево можно легко убрать: нужно его просто спилить. Однако после этого на участке остается пень. И чтобы избавиться от него, придется приложить немало усилий.

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Так думают начинающие садоводы. А их опытные коллеги пользуются методом Циолковского и посмеиваются над теми, кто орудует ломом и лопатой.

Хотите убрать пень за 30 минут? Тогда сделайте все в точности, как написано в данной инструкции.

Для начала возьмите дрель с насадкой для крупных отверстий. Просверлите с помощью нее в пне несколько дыр: нужно чтобы они почти соединялись друг с другом.