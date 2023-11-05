Как избавиться от пня за 30 минут: выкорчевывать не придется — сам исчезнет, словно его и не было

Дерево можно легко убрать: нужно его просто спилить. Однако после этого на участке остается пень. И чтобы избавиться от него, придется приложить немало усилий.
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Так думают начинающие садоводы. А их опытные коллеги пользуются методом Циолковского и посмеиваются над теми, кто орудует ломом и лопатой.
Хотите убрать пень за 30 минут? Тогда сделайте все в точности, как написано в данной инструкции.
Для начала возьмите дрель с насадкой для крупных отверстий. Просверлите с помощью нее в пне несколько дыр: нужно чтобы они почти соединялись друг с другом.
После этого смешайте кальциевую селитру с сахарным песком: в соотношении 7 к 3. Заполните получившимся составом отверстия в древесине.
Налейте в одно из углублений бензин. Сделайте небольшую дорожку из горючего. Отойдите на безопасное расстояние и подожгите ее.
Можете не сомневаться: проблемный объект сгорит очень быстро. Даже корни! Уже через несколько минут от пня останутся только воспоминания и небольшое количество золы.
Источник: издание belnovosti.by