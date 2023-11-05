Извержение магнитной нити! Землю накроет самая мощная магнитная буря - дата

Метеозависимым людям стоит быть осторожными, так как в ноябре нас ждет мощная магнитная буря. А все потому, что 3 числа в северном полушарии Солнца произошло извержение магнитной нити.

И отголоски этого события уже летят к нам. Ожидается, что пик активности придется на 9 ноября, после наше светило будет активно с 10 по 15 ноября. То есть в этот период тоже будет штормить.