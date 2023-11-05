Герань оживет на глазах - развели в воде этот мусор, а многие просто выбрасывают

Долгие годы китайские садоводы держали в тайне это шикарное удобрение для комнатных растений. И, самое главное, приготовить его можно дома, почти бесплатно.

Лучше всего от этой подкормки растет герань. В растворе много фосфора и калия, что позволяет пеларгонии цвести мясистыми шапками и отращивать здоровые зеленые листья.

Для приготовления эликсира вам понадобится всего лишь банановая кожура, только обдайте ее кипятком, чтобы обеззаразить. Порежьте на небольшие кусочки и отправьте в один литр воды.

Раствор должен настояться три дня. После - процеживайте, разведите с водой в пропорции 1:1 и поливайте герань. Цветок оживет на глазах.

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