Как вырастить огурцы на подоконнике: поливайте этим бесценным раствором каждые две недели

Опытные садоводы рассказали, как наслаждаться свежими огурцами круглый год. Вырастить ароматные овощи можно прямо на подоконнике.

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Выращивать огурцы на подоконнике не так сложно, как кажется. Для этого нужно следовать нескольким простым советам, и вы получите большие и ароматные огурцы, даже когда за окном зима.

Сорта и полив

Для начала надо выбрать правильный сорт огурцов. Семена должны подходить для зимнего выращивания и обладать высокой устойчивостью к болезням. Партенокарпические сорта, которые образуют плоды без опыления, подойдут идеально. Также учтите, что они должны быть неприхотливы к солнечному свету.

Вот некоторые сорта, которые подойдут для выращивания на подоконнике: «Балконный F1», «Балконный Хрустик F1», «Балконное чудо F1», «Городской огурчик F1», «Домашнее чудо F1», «Онежский F1», «Гибрид Буян F1», «Гибрид Муравей F1», «Чудо на окошке F1».

Место для выращивания огурцов на подоконнике должно быть максимально солнечным. Слегка затененное место также подойдет. Главное, чтобы оно было защищено от ветра и сквозняков.

Не забывайте о том, что зимой дни короткие и темные, поэтому дополнительное искусственное освещение с красным и синим светом, а также инфракрасным и ультрафиолетовым необходимо для фотосинтеза.

Регулярно опрыскивайте листья водой и поливайте растения теплой водой, следя за состоянием почвы. Не допускайте пересыхания, чтобы предотвратить поражение растений грибками.