Какие 5 продуктов нельзя добавлять в компост - убьете огород

Компост. Фото: Global Look Press

Они принесут только вред.

Компост - это отличное органическое удобрение, которое делают из всего, что попадается на глаза. Это ботва от растений, остатки еды, плоды и даже опавшие листья.

Но есть продукты, которые нельзя класть в кучу, иначе все испортите. В первую очередь, это продукты животного происхождения, в том числе, мясо. Эти продукты привлекают крыс и других вредителей.

Молочные продукты тоже нельзя бросать в компостную яму. Они тоже притягивают различных животных и грызунов.

В компосте не должно быть бумаги с покрытием, а также пищи, приготовленной на растительном масле. Все это испортит удобрение.

С опилками тоже осторожно. Убедитесь, что они получены из необработанного бруса. Если уверенности нет - выбросите, не рискуйте.

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