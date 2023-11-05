Какие 5 продуктов нельзя добавлять в компост - убьете огород

Компост - это отличное органическое удобрение, которое делают из всего, что попадается на глаза. Это ботва от растений, остатки еды, плоды и даже опавшие листья.
Но есть продукты, которые нельзя класть в кучу, иначе все испортите. В первую очередь, это продукты животного происхождения, в том числе, мясо. Эти продукты привлекают крыс и других вредителей.
Молочные продукты тоже нельзя бросать в компостную яму. Они тоже притягивают различных животных и грызунов.
В компосте не должно быть бумаги с покрытием, а также пищи, приготовленной на растительном масле. Все это испортит удобрение.
С опилками тоже осторожно. Убедитесь, что они получены из необработанного бруса. Если уверенности нет - выбросите, не рискуйте.
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