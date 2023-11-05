Какие 5 продуктов нельзя добавлять в компост - убьете огород

Компост - это отличное органическое удобрение, которое делают из всего, что попадается на глаза. Это ботва от растений, остатки еды, плоды и даже опавшие листья.

Но есть продукты, которые нельзя класть в кучу, иначе все испортите. В первую очередь, это продукты животного происхождения, в том числе, мясо. Эти продукты привлекают крыс и других вредителей.

Молочные продукты тоже нельзя бросать в компостную яму. Они тоже притягивают различных животных и грызунов.