Сделайте так и навсегда забудете про пыль на люстрах - секрет клининговых служб

Если вы устали часто мыть люстры - не делайте это. Используйте лайфхак, о котором нам рассказали опытные представители клининговых служб.

Средство поможет отмыть жир, пыль и другие загрязнения.

Налейте в отдельную емкость 200 миллилитров воды, добавьте 100 миллилитров уксуса (9%), одну столовую ложку соли и столько же любого моющего средства. Все перемешайте, чтобы компоненты растворились.

Используйте перчатки, так как средство ядреное. Приступайте к мытью люстры. Все отмоется моментально. Кроме того, пыль еще долго не будет прилипать.

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