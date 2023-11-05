Нежный салат «Анастасия» любит вся семья: готовится быстро — вкуснее «Цезаря» и «Оливье»

Находитесь в поиске простого и вкусного рецепта салата? Можете остановиться. Он уже перед вами. Салат «Анастасия» порадует всех домочадцев и не оставит равнодушным даже самых капризных гостей. Готовьте смело. Он великолепно будет смотреться даже на праздничном столе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вам потребуется: 300 граммов вареной куриной грудки, 250 граммов ветчины, 300 граммов моркови по-корейски, 3 столовых ложки майонеза, 3 куриных яйца, 1 чайная ложка оливкового масла, 2 столовые ложки муки, вилок пекинской капусты и 0,5 чайной ложки соли.

Взбейте яйца в глубокой миске, добавьте к ним растительное масло, всыпьте муку и энергично все перемешайте. Должно получиться жидкое тесто.

Нагрейте сковороду. Поджарьте на ней три яичных блина. Дождитесь, когда они остынут, и нарежьте их тонкими полосками.

Пекинскую капусту следует крупно нашинковать. Филе нужно нарезать кубиками. А ветчину превратить в соломку.

Добавьте эти ингредиенты к яйцам. Посолите все это дело и полейте майонезом. Всыпьте в миску морковь и аккуратно все перемешайте.

На этом все. Вкуснейший салат «Анастасия» готов. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Источник: souspark.ru