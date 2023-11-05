Денежное дерево зацвело после дешевой подкормки - готовим живительный раствор

Денежное дерево цветет, хотя многие про это не знали. Но для этого растение нужно подкормить определенным удобрением, тогда цветы заполонят ваши подоконники.

Измельчите 10 скорлупок от яиц. Должен получиться порошок, который нужно высыпать в банку и залить одним литром кипятка. Полученный раствор надо поставить в темное место на две недели.

После этого используем как обычную воду для полива.

Также в денежное дерево можно подсыпать золу - просто положите в грунт несколько щепоток и перемешайте. Делайте так один раз в месяц.

Кстати, удобрение нужно вносить после полива, иначе можно обжечь корневую систему.

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