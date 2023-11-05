1 ложка заменит тонну навоза - весной не надо перекапывать почву, урожай попрет

Осенью для обильного урожая в новом сезоне почву надо всегда обрабатывать. В первую очередь, мы обеззараживаем грунт от всех болезней и вредителей за один раз. А, во-вторых, питаем землю полезными веществами, которые нужны будут будущим растениям.

Никакие компоненты дополнительные покупать не надо. А эффект как после тонны навоза. И речь идет об обычной пшеничной муке.

Просто рассыпьте горстями муку по огороду, а потом тщательно полейте землю. Грунт скажем вам огромное спасибо.

Только перед процедурой перекопайте огород.

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