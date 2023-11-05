Сорняки перестанут расти на участке - самый дешевый способ для ленивых

Сорняки способны заполонить участок и не дать растениям давать урожай. Они в буквальном смысле засоряют огород, поэтому бороться с ними надо как можно скорее.

Но лучше всего использовать безопасные средства, которые не отравят наш организм и не навредят домашним животным.

Идеальное средство - уксусная кислота (70%). Разведите бутылочку уксуса в 10 литрах воды и добавьте 100 миллилитров любого моющего средства. Хорошо перемешайте и залейте раствор в пульверизатор.

Распылите смесь по сорнякам - на этом месте больше ничего расти не будет.

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