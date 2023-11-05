Мощный стимулятор роста для замиокулькаса: этот состав превратит захудалый куст в пышного красавца

Замиокулькас не относится к тем растениям, которые ценят за красивое цветение. Этот экзотический куст славится своей глянцевой листвой. Именно поэтому хозяйки радуются каждому новому побегу. Которые, к сожалению, появляются не так уж часто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Тоже ждете, когда захудалый куст превратится в пышного красавца? Тогда этот рецепт для вас. Оказывается, рост замиокулькаса можно существенно ускорить. Для этого не нужно покупать дорогие препараты. Все необходимое можно найти на кухне.

Инструкция простая. Растворите 11 граммов сухих дрожжей в 3-х литрах отстоявшейся воды. Добавьте сюда же 2 большие ложки сахара. Подождите 2 часа. Затем перемешайте настой и используйте его для полива растений.

Первую подкормку нужно провести в начале марта. Питательную смесь следует вносить до конца лета. Периодичность: 2 раза в месяц.

Этот же состав можно использовать для опрыскивания. Если вам ближе этот способ, снизьте концентрацию активных веществ вдвое. В остальном рецепт нужно оставить без изменений.

Источник: udobryashkin.ru