Закопайте 1 таблетку в любой комнатный цветок в ноябре - пойдут пышные шапки и малахитовые листья

Комнатные растения нуждаются в удобрениях, особенно в ноябре и декабре. И лучше всего подойдут обычные аптечные таблетки, даже те, у которых вышел срок годности.

Одни из самых популярных - Аспаркам. В них содержатся магний и калий. Вещества нужны растениям для пышного цветения и образования зеленой и здоровой листовой массы.