Закопайте 1 таблетку в любой комнатный цветок в ноябре - пойдут пышные шапки и малахитовые листья

Удобрение для домашних растений. Фото: соцсети

Стоит копейки.

Комнатные растения нуждаются в удобрениях, особенно в ноябре и декабре. И лучше всего подойдут обычные аптечные таблетки, даже те, у которых вышел срок годности.

Одни из самых популярных - Аспаркам. В них содержатся магний и калий. Вещества нужны растениям для пышного цветения и образования зеленой и здоровой листовой массы.

Такая подкормка полезна для тех растений, которые не хотят цвести. Достаточно закопать по одной таблетке в горшок с цветком и полить. Корни уже сами впитают то, что им нужно. Пойдет бурное цветение.

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