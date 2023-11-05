Закопайте 1 таблетку в любой комнатный цветок в ноябре - пойдут пышные шапки и малахитовые листья

Комнатные растения нуждаются в удобрениях, особенно в ноябре и декабре. И лучше всего подойдут обычные аптечные таблетки, даже те, у которых вышел срок годности.
Одни из самых популярных - Аспаркам. В них содержатся магний и калий. Вещества нужны растениям для пышного цветения и образования зеленой и здоровой листовой массы.
Такая подкормка полезна для тех растений, которые не хотят цвести. Достаточно закопать по одной таблетке в горшок с цветком и полить. Корни уже сами впитают то, что им нужно. Пойдет бурное цветение.
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