До какой высоты надо растить плодовое дерево на участке - иначе погибнет

Почти на каждом дачном участке растут плодовые деревья. Это яблони, груши, сливы, черешня, абрикосы и другие. За растениями нужно постоянно ухаживать, чтобы они приносили хороший урожай.

А если дерево вымахает до больших размеров, то делать это будет трудно. Поэтому садоводы укорачивают крону.

Оптимальная высота плодового дерева - 3 - 3,5 метра. Если выше, то укорачивайте, спиливайте основные ветки. В противном случае, вы не достанете до урожая, он начнет гнить.

Да и обрабатывать ветки от вредителей тоже надо. Верхушка может остаться не обработанной.

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