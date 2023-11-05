Всего 1 стакан, и антуриумы зацветут безостановочно

В ноябре антуриумы надо обязательно подкармливать, это укрепит им иммунитет перед холодным периодом. А поможет в этом сразу несколько полезных ингредиентов.

Отрежьте веточку алоэ и порежьте на средние кусочки. Перемолите в блендере и добавьте пол-литра воды. Алоэ содержит огромное количество питательных веществ, самые полезные - моносахариды и полисахариды, позволяющие растениям отлично себя чувствовать.

Процедите, чтобы не осталось комочков и поливайте под корни. Этим же раствором можно протирать листья, на них медленнее будет ложиться пыль.

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