Спатифиллум тут же начнет цвести: опрыскайте куст этим составом — он творит чудеса

Спатифиллум любят не только за великолепный внешний вид, но и за то, что этот цветок приносит в дом радость. В народе его называют «женским счастьем». Считается, что спатифиллум помогает устроить личную жизнь.

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Чем пышнее куст, тем быстрее наступят приятные перемены. Но, к сожалению, «женское счастье» бывает очень капризным. Обладательницы этого цветка жалуются, что он крайне редко цветет. А некоторые говорят, что после зимы у растения сохнут листья.

Эти признаки указывают на недостаток питательных веществ. Для того чтобы растение стало наращивать зеленую массу и выпускать бутоны, ему нужен азот, калий, фосфор и магний.

Возможно, вы не знали, но все эти вещества есть в банановой кожуре. Поэтому ее и нужно использовать в качестве подкормки. Но не в сухом виде, а в форме настоя.

Рецепт простой. Высушите кожуру от 4-х бананов. Измельчите ее в порошок. Соедините банановые отходы с ложкой толченой яичной скорлупы. Залейте получившуюся смесь литром кипятка и подождите одни сутки.

По прошествии времени перелейте настой в емкость с пульверизатором и опрыскайте им кусты. Эта процедура мгновенно разбудит спатифиллум. Он тут же пойдет в рост и вскоре зацветет. Проводить подкормку нужно весной, чтобы помочь растению выйти из периода покоя.

Источник: Дзен канал «Цветы в квартире и на даче – от Радзевской Виктории»