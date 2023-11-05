Самая бюджетная отделка коридора - 50 рублей на квадратный метр, а как после евроремонта

На ремонте всегда хочется сэкономить, но при этом главное сделать красиво, практично и долговечно. И это все реально. Главное, знать несколько лайфхаков.

Начните с грунтовки глубокого проникновения. Для этого очистите стены от старых обоев и начинайте выравнивать, напитывая стены. Углы пройдите кистью, а основные плоскости - большим валиком.

Грунтовка уменьшит впитываемость поверхности, склеит пыль и заблокирует остатки обойного клея. На этом точно не стоит экономить.

Далее все трещины проклейте сеткой Серпянкой.

Для хорошего сцепления берем грунтовку с кварцевым песком. Перемешайте перед применением и наносите валиком с кистью на стены.

Стены готовы. Теперь осталось нанести декоративную штукатурку, которая в цене недорогая, но выглядеть будет как после евроремонта. Лучшее решение - KNAUF Diamant Короед 1.5 мм. Стоимость одного мешка 550 рублей. А его хватит на 10 квадратных метров.

Разводите, согласно инструкции. Прокрасьте тщательно стены. Получится красота.

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