Этот сорт огурцов стал хитом 2023 года: не боится холода, урожайность бешеная — до 15 кг с куста

Все больше дачников отдает предпочтение гибридному сорту огурцов под названием «Таганай F1». Он довольно неприхотливый. В отличие от большинства своих родственников, гибрид устойчив к перепадам температур. Поэтому урожай будет богатым даже в прохладную дождливую погоду.

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«Таганай F1» вывели на Урале, но его можно сажать в любом регионе России. Растения этого сорта отлично чувствуют себя в открытом грунте. Его урожайность удивит даже опытных огородников. С одного куста можно собрать до 15 килограммов хрустящих овощей.

Плоды этого гибридного сорта появляются на 40-й день после всходов. Поэтому вы будете наслаждаться овощами раньше всех соседей.

Огурцы «Таганай F1» отличаются небольшими размерами. Они идеально подходят для консервирования и для употребления в свежем виде.

Но у данного сорта все-таки есть один существенный минус. Он очень популярен. Семена сметают с полок еще до наступления весны. Если вы хотите посадить его в новом сезоне, стоит поспешить в садовый магазин.

Источник: gorodche.ru