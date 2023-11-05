Самое важное удобрение для фикусов в ноябре - популярный продукт на кухне, а какой эффект

Любые фикусы нуждаются в удобрении, особенно в ноябре и декабре, когда растениям необходимо укрепить здоровье. И речь идет о подкормке, которая есть на каждой кухне. Это обычный сахар.

Благодаря удобрению, листовая масса у фикусов будет расти, не будет пожелтений, корни укрепляться.

Разведите в одном литре теплой воды одну столовую ложку сахара. Тщательно перемешайте для полного растворения. И поливайте под корень один раз в 10 дней в высушенный грунт.

Сахарную воду обожают и черенки фикусов. Просто поставьте листики в такой раствор, корни быстро попрут.

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