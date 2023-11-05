Объявлен курс доллара на 13 ноября: разворот на 180 градусов, о котором мечтали

Экономические аналитики без преувеличения считают, что у курса рубля наступает новая эра - разворот на 180 градусов, о котором многие давно мечтали. В ближайшее время наша валюта начнет укрепляться, а доллар упадет.

Конечно, все будет зависеть от цен на нефть и общей мировой ситуации, но тренд на повышение все же сохранится.

«До конца года рубль стабилизируется на уровне около 90 рублей за доллар. А к 13 ноября цифры упадут до 89 рублей», - уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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