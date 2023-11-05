Самые ранние и вкусные сорта картофеля - до 500 кг с сотки, живучие, мечта дачников

Сорта картофеля тоже бывают разные. И лучше всего разобраться в этом вопросе уже сейчас, чтобы в новом сезоне урожай вас только радовал.

Один из лучших - «Ред Скарлетт», голландский сорт. Урожайность до 400 кг с сотки. Компактный, низкорослый, цветки светло-фиолетовые. Средняя масса плода 800 грамм, кожура плотная, бардовые, сладкие на вкус.

Другой популярный сорт - «Удача». Это один из самых урожайных видов картофеля, так как с одной сотки можно собрать до 500 кг. Кожура желтая, картофель сладкий. Среднерослый, раскидистый, цветки белые. В одном кусте обычно 15-20 штук.

Кроме того, дачники гоняются за немецким сортом «Розара». Урожайность до 300 кг с сотки, растет в лютые погодные условия, почти не болеет. Клубни овальные, выровненные, масса плодов 90-120 г. Низкое содержание крахмала, при варке не разваливается.

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