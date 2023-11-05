Всего 1 стакан заставит герань и орхидею зацвести с новой силой в ноябре

В ноябре иммунитет комнатных растений надо обязательно поднимать. Листья в это время года желтеют, а цветоносы распускаться не хотят. Поэтому это лучший период для удобрений у герани и орхидеи.

Понадобится всего два ингредиента. И каждый любитель сможет приготовить такую подкормку дома самостоятельно.

Разрежьте средними кубиками половину апельсина и измельчите в блендере вместе со шкуркой. Процедите, чтобы не было крупных частиц и получился чистый сок. Апельсин - это отличный дезинфектор. Он почистит почву от вредителей и разных болезней.

Далее добавляем к раствору половину чайной ложки янтарной кислоты. И все это заливайте двумя литрами воды. Перемешивайте.

Кислота стимулирует цветоносы и позволяет растению быстрее наращивать листовую массу.

Поливайте из расчета - один стакан на горшок с цветком.

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