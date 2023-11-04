Бросьте щепотку в кофе вместо сахара: обалдеете, что произойдет с любимым напитком

У каждого кофемана давно сформировались правила приготовления любимого напитка. Возможно, лайфхак от гурманов в Сети заставит консерваторов изменить свои предпочтения.

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В Интернете раскрыли, как сделать вкус кофе совершенным, не добавляя при этом никаких подсластителей. Любители кофе часто используют сахар, чтобы убрать горчинку напитка. Однако с этой задачей может прекрасно справиться и другой ингредиент. Речь идет о соли.

Добавление небольшого количества соли в кофе поможет устранить горечь и придаст вашему напитку более насыщенный, глубокий вкус, как из дорогой кофейни.

Более того, этот способ принесет пользу вашему организму, так как чрезмерное потребление сахара может быть вредным для здоровья сердца и вообще приводит к лишнему весу, пишет Telegraf.news.

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