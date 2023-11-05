Вылейте полстакана в сковороду — такой вкусной жареная рыба еще никогда не была

Опытные кулинары обнародовали лайфхак, который превратит обычную жареную рыбу в наслаждение для ваших вкусовых рецепторов.

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Для этого в сковороду надо добавить всего лишь один ингредиент — безалкогольное пиво.

Вам понадобится:

500-600 граммов белой рыбы (выбор за вами: треска, хек или минтай);

3/4 стакана светлого безалкогольного пива;

1 стакан пшеничной муки;

соль, перец и немного тимьяна (по желанию);

чайная ложка разрыхлителя;

2 небольших яйца или 1 большое;

масло для жарки.

Приготовление

Если у вас замороженное рыбное филе, разморозьте его в холодильнике. Затем нарежьте на небольшие куски, приправьте солью, перцем и тимьяном, чтобы придать рыбе богатый вкус. Просейте муку в глубокую миску, добавьте разрыхлитель и немного соли. Затем влейте безалкогольное пиво, отправьте туда же яйца и тщательно перемешайте, чтобы получилась густая консистенция, подобная тесту для блинов. Разогрейте на сковороде масло для жарки рыбы. Обваляйте каждый кусок рыбы в кляре и жарьте до получения золотистой корки.

Ваш шедевр готов. Подавайте рыбу с любимым соусом или просто со свежим лимоном, советует Telegraf.news.

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