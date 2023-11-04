Мелкие осколки от разбитой посуды собираем легко и быстро: раскрываем простой лайфхак

Говорят, что посуда бьется на счастье. Но удержаться от досады, глядя на разбитые вдребезги тарелки или бокалы нельзя еще и потому, что осколки от них разлетаются по всему полу, и велик риск пораниться.
Собирая стекло с пола веником или пылесосом, никогда нельзя быть уверенным, что пол абсолютно чист. Какие-то мелкие стекла да останутся. Что делать?
Собрать абсолютно все, даже самые мелкие стеклышки, можно с помощью хлеба. Просто приложите мякиш к полу, и к нему прилипнут все частички. Ходить по полу босиком после такой манипуляции станет безопасно.
По материалам Life.ru