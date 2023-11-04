Надоедливые мошки исчезнут с вашей кухни раз и навсегда: просто подогрейте эту жидкость

Мелкие мошки часто досаждают обитателям городских квартир. Стоит овощам немного подпортиться, как надоедливые насекомые появляются на кухне.
Поймать этих мошек невозможно из-за их крошечного размера. Своей надоедливостью они могут вывести из состояния равновесия кого угодно. И как же с ними бороться? Раскрываем простейший лайфхак, после применения которого мошки исчезнут из вашей квартиры.
Подогрейте в небольшой посуде яблочный уксус и оставьте его на кухне. Мошки набросятся на него, не устояв от ароматов. Яблочный уксус для мошек смертельно опасен.
Заменить яблочный уксус можно ароматизированным средством для мытья посуды. Его тоже нужно разогреть и добавить в него несколько капель обычного столового уксуса. Мошек с вашей кухни исчезнут в один миг.
По материалам Life.ru