Надоедливые мошки исчезнут с вашей кухни раз и навсегда: просто подогрейте эту жидкость

Подогрейте в небольшой посуде яблочный уксус и оставьте его на кухне. Мошки набросятся на него, не устояв от ароматов. Яблочный уксус для мошек смертельно опасен.

Заменить яблочный уксус можно ароматизированным средством для мытья посуды. Его тоже нужно разогреть и добавить в него несколько капель обычного столового уксуса. Мошек с вашей кухни исчезнут в один миг.

По материалам Life.ru