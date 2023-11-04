Возьмите ватную палочку и уходите из дома: улыбка будет до ушей, когда поймете, в чем смысл

Выходя из дома, каждая женщина хочет оставаться неотразимой и на весь день сохранить аромат своего парфюма. В Сети раскрыли, как пахнуть в течение рабочего дня, не нося при этом флакон с духами в сумочке.

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Для этого вам потребуются всего лишь ватные палочки и любимая парфюмерная вода. Больше не нужно носить с собой громоздкие флаконы духов, ведь вы будете знать этот умный лайфхак.

Брызните немного парфюма на ватные палочки. Пока они еще мокрые, поместите их в пластиковый пакет, который плотно закрывается. Желательно взять мешочек на зип-застежке.

Теперь можно класть палочки в сумку или карман и спокойно идти на работу. А когда вы захотите обновить аромат, достаньте палочки из мешочка и нанесите на точки пульсации на шее и запястьях.

Так вы весь день будете свежо пахнуть, а ватные палочки, к слову, не займут много места в вашей сумке, пишет Adme.

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