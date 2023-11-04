Как сделать чудо-печку за 300 рублей, которая согреет в морозы

Если вы хотите прогреть теплицу или дом в холодные ночи - можно самостоятельно сделать чудо-печку, на которую вы потратите всего 300 рублей. Это самый простой и бюджетный способ.

Возьмите пустую консервную банку и два куска картона, чтобы они туда поместились. Ножницами сделайте прорезь до середины вдоль ребер жесткости картона. Вставьте прорезь в прорезь и поместите в банку. Получился так называемый фитиль.

Далее заливайте топливом - лучше всего парафин или отработанное масло.

Далее сделайте ракету из оцинкованной трубы. Нижняя ступень должна получиться диаметром 110 сантиметров. Установите туда банку с топливом и разжигайте фитиль.

А дальше пойдет процесс горения. Соединяйте верхнюю часть печки с нижней.

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