Наши прабабушки обожали: это средство от запаха пота из-под мышек круче дезодоранта — сделали кашицу, нанесли и благоухаем

Избавиться от запаха пота можно и без использования дезодоранта. Существует масса альтернативных способов нейтрализовать неприятное амбре от тела. В том числе, это методики, известные со времен наших бабушек и прабабушек. В СССР женщины были прекрасно осведомлены, что пищевую соду можно использовать не только в пищу.

Сода отлично впитывает запахи, и на ее основе готовится домашнее средство для борьбы с неприятным амбре от пота.

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