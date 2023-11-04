Наши прабабушки обожали: это средство от запаха пота из-под мышек круче дезодоранта — сделали кашицу, нанесли и благоухаем

Девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет отказаться от использования дезодоранта.

Избавиться от запаха пота можно и без использования дезодоранта. Существует масса альтернативных способов нейтрализовать неприятное амбре от тела. В том числе, это методики, известные со времен наших бабушек и прабабушек. В СССР женщины были прекрасно осведомлены, что пищевую соду можно использовать не только в пищу.

Сода отлично впитывает запахи, и на ее основе готовится домашнее средство для борьбы с неприятным амбре от пота.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Соду нужно смешать с соком лимона в пропорции один к одному. Полученную кашицу нанести на подмышки и оставить до полного высыхания, затем смыть теплой водой.

Запах пота улетучится, останется лишь тонкий цитрусовый аромат.

По материалам medaboutme.ru

Читайте также