Наши прабабушки обожали: это средство от запаха пота из-под мышек круче дезодоранта — сделали кашицу, нанесли и благоухаем

Избавиться от запаха пота можно и без использования дезодоранта. Существует масса альтернативных способов нейтрализовать неприятное амбре от тела. В том числе, это методики, известные со времен наших бабушек и прабабушек. В СССР женщины были прекрасно осведомлены, что пищевую соду можно использовать не только в пищу.
Сода отлично впитывает запахи, и на ее основе готовится домашнее средство для борьбы с неприятным амбре от пота.
Соду нужно смешать с соком лимона в пропорции один к одному. Полученную кашицу нанести на подмышки и оставить до полного высыхания, затем смыть теплой водой.
Запах пота улетучится, останется лишь тонкий цитрусовый аромат.
По материалам medaboutme.ru