Нанесли и смыли! Как отмыть решетку с газовой плиты - жир и нагар стекут сами

Каждый раз, когда вы моете газовую плиту - не следует забывать и про решетку. Ведь на ней накапливаются жир и нагар, которые со временем почти невозможно уже будет очистить.

Но действенный метод все же есть, он очень простой. Главное, знать секрет.

Возьмите два мусорных пакета, в которые решетка поместится полностью. Положите решетку.

Налейте в пакет 50 миллилитров аммиака и плотно завяжите.

Далее аккуратно потрясите решетку, переверните ее несколько раз, чтобы аммиак равномерно распределился внутри пакета.

Оставьте в таком состоянии на 1-2 дня в теплом месте.

После - доставайте. Вы увидите, как жир и нагар отойдут сами, вам только нужно будет промыть решетку в проточной теплой воде.

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