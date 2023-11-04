Для самых ленивых! Ваши цветы никогда не заболеют, если воспользоваться этим методом

Если вы хотите, чтобы комнатные цветы ничем не болели в холодный период времени - не обязательно тратить деньги на кучу разных удобрений и подкормок. Есть способ для тех, у кого вообще нет на все это времени.

Возьмите один зубчик чеснока, почистите и мелко порежьте. Залейте одним литром кипяченой воды и оставьте на одни сутки, чтобы раствор настоялся.

Далее процедите воду, чтобы в ней не осталось ошметков от чеснока. И полученной смесью полейте цветы. Удобрение убьет все болезни и вредителей.

Делайте так один раз в две недели.

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