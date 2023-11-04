Лучшее средство от крыс и мышей - работает быстро, безопасно для котов и собак

В холодное время года крысы и мыши бегут в дома, сараи и теплицы в поисках тепла. В этот период борьба с грызунами становится более актуальной, так как они начинают портить имущество, да и вообще стеснять своим незваным присутствием.

Одно из лучших средств - «Крысиная смерть». Это новый препарат, который быстро справляется с проблемой. Но при использовании надо обязательно надеть перчатки.

Количество действующего вещества подобрано таким образом, чтобы грызуны не ощущали его вкуса, не настораживались при поедании.

В отраву также введены вкусовые добавки, которые маскируют вкус и, наоборот, привлекают грызунов.

Не надо ничего смешивать - достаточно раскидать препарат там, где мыши и крысы появляются постоянно. Все произойдет само собой.

Кстати, препарат безопасен для домашних животных.

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