1 горсть копеечного средства, и из почвы исчезнут проволочник и фитофтора - делаем под зиму

Осенью после уборки картофеля почва часто заражена проволочником и опасными болезнями, которые могут впоследствии уничтожить новый урожай. Поэтому обрабатывать грунт обязательно надо под зиму. Тогда весной у вас уже не будет никаких проблем.

Поможет обычная пищевая сода, которая стоит в магазине копейки. Раствор погасит кислотность почвы, так как в кислом грунте картофель не растет. Кроме того, это отличное средство от проволочника и фитофтороза.

Ничего разводить не надо - просто возьмите горсть соды и рассыпьте по огороду. Вредители и болезни уйдут. Лучше всего процедуру провести в ноябре, перед зимой.

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