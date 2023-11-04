Живительный эликсир для декабриста - мясистые шапки раскрылись на подоконнике

Декабристы всегда цветут в ноябре и декабре. Но если не подкормить эти растения питательными веществами, то и радовать они вас не будут. Вряд ли вы дождетесь шикарных бутонов на подоконнике.

В первую очередь, не переливайте декабрист, это приведет моментально к гниению цветка. Поливайте теплой водой по мере просыхания почвы. Примерно один раз в неделю.

Обязательно используйте подкормки. В этот период декабристам нужны калий и фосфор. Купите любое удобрение, где есть эти вещества и разведите, согласно инструкции.

Цветок быстро пойдет в рост и раскроет мясистые шапки.

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