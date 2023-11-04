На какую высоту надо обрезать малину под зиму, чем обработать

На зиму ремонтантную малину надо обязательно обрезать под корень, тогда в следующем сезоне у вас будет богатый урожай на зависть соседям.

Технология простая - оставляйте пенек в пять сантиметров. Почему именно такую высоту? Все просто - у основания побегов находятся почкозамещения. И их обязательно надо сохранить. Если их удалить, то будет развиваться поросль, которая испортит куст и не даст урожай.

А главное, на однолетних побегах почти не бывает вредителей и болезней. В этом обрезка и помогает кустарникам, сохраняет их здоровье.

Кстати, после обрезки малину надо опрыскать мочевиной или аммиачной селитрой, согласно инструкции. Делать это лучше всего в ноябре.

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