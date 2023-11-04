Натрите лимон подсолнечным маслом: обалдеете от потрясающего результата

Хозяйкам подсказали способ сохранить лимоны свежими и ароматными продолжительное время без использования холодильника.

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Особенно он подойдет в том случае, если в магазине было куплено достаточно много цитрусовых.

Чтобы они хорошо лежали и не портились, воспользуйтесь нерафинированным растительным маслом, подсолнечным или оливковым. Они обладают антимикробными свойствами и продлевают срок хранения плодов.

Вымойте лимоны и вытрите насухо. Смочите руки в масле и хорошо натрите им каждый плод.

Положите на дно пластикового контейнера бумажное полотенце, на нем разместите лимоны и закройте крышкой.

Емкость можно хранить при комнатной температуре в любом удобном месте, например в шкафу, пишет Дзен-канал TECHNOTION.