Узнали про японский способ стирки: все вещи стали, как новые — жалеем, что не стирали так раньше

В ведре горячей воды нужно растворить две столовые ложки любого отбеливателя и столько же - растительного масла, затем добавить стакан стирального порошка. Опустить в полученный раствор вещи, накрыть крышкой и оставить на 12 часов.

Затем нужно просто хорошо выполоскать вещи в большом количестве воды. И наслаждаться их чистотой и свежим видом!

По материалам remontkit.ru