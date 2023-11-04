Узнали про японский способ стирки: все вещи стали, как новые — жалеем, что не стирали так раньше

Кухонные полотенца, пожалуй, самые грязные вещи. Отстирать их до состояния новых очень сложно. Между тем, стало известно о японском методе стирки, который позволяет довести до идеального состояния даже самые сильно загрязненные кухонные полотенца. Жаль, что раньше мы не знали о таком способе стирки.
В ведре горячей воды нужно растворить две столовые ложки любого отбеливателя и столько же - растительного масла, затем добавить стакан стирального порошка. Опустить в полученный раствор вещи, накрыть крышкой и оставить на 12 часов.
Затем нужно просто хорошо выполоскать вещи в большом количестве воды. И наслаждаться их чистотой и свежим видом!
По материалам remontkit.ru