Позавидует даже звездный шеф-повар: воздушный и мегавкусный торт за 5 минут без выпекания

Если в выходные дни хочется побаловать себя вкусным десертом, но стоять у плиты нет желания и времени, приготовьте вкусный торт без выпекания.

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На это уйдет всего несколько минут. Готовится нежный и воздушный тортик в микроволновой печи.

Смешайте в глубокой миске по пять столовых ложек муки, молока, сахара и растительного масла. Затем добавьте туда два яйца и чайную ложку разрыхлителя или пищевой соды.

Тщательно перемешайте ингредиенты, вылейте в форму и поставьте на пять минут в микроволновку.

Готовый бисквит разрежьте вдоль на три коржа. Каждый смажьте кремом. Для этого взбейте 150 граммов сливок жирностью 33% и четыре столовые ложки сахарной пудры, советует телеграм-канал «Заготовки».