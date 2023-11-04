Этот сидерат сделает плодородной даже глинистую почву: сажаем под зиму, чтобы огород ушел под снег зеленым

Опытные и бывалые садоводы знают, что для получения высоких урожаев с дачного участка нужно, чтобы огород уходил в зиму зеленым. То есть, засеянным сидератами.
Лучшим и самым универсальным сидератом является гречиха. Это растение способно прорастать и с успехом расти там, где не растет больше ничего.
Гречиха со временем может сделать плодородной даже самую обедненную почву, даже глинозем, на котором почти невозможно получить урожай.
Самых лучших результатов добиваются те садоводы и дачники, которые засевают на участке не один сидерат, а используют смеси. Например, хорошо сочетаются горчица и горох. Злаковые дает хорошие результаты в сочетании с бобовыми и крестоцветными, а рапс - в смесях со злаковыми и бобовыми культурами.
По материалам dachnii.ru