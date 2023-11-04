Этот сидерат сделает плодородной даже глинистую почву: сажаем под зиму, чтобы огород ушел под снег зеленым

Опытные и бывалые садоводы знают, что для получения высоких урожаев с дачного участка нужно, чтобы огород уходил в зиму зеленым. То есть, засеянным сидератами.

Лучшим и самым универсальным сидератом является гречиха. Это растение способно прорастать и с успехом расти там, где не растет больше ничего.

Гречиха со временем может сделать плодородной даже самую обедненную почву, даже глинозем, на котором почти невозможно получить урожай.

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