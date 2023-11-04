Этот сидерат сделает плодородной даже глинистую почву: сажаем под зиму, чтобы огород ушел под снег зеленым

Лопата и перчатки на дачном участке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки опытных дачников.

Опытные и бывалые садоводы знают, что для получения высоких урожаев с дачного участка нужно, чтобы огород уходил в зиму зеленым. То есть, засеянным сидератами.

Лучшим и самым универсальным сидератом является гречиха. Это растение способно прорастать и с успехом расти там, где не растет больше ничего.

Гречиха со временем может сделать плодородной даже самую обедненную почву, даже глинозем, на котором почти невозможно получить урожай.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Самых лучших результатов добиваются те садоводы и дачники, которые засевают на участке не один сидерат, а используют смеси. Например, хорошо сочетаются горчица и горох. Злаковые дает хорошие результаты в сочетании с бобовыми и крестоцветными, а рапс - в смесях со злаковыми и бобовыми культурами.

По материалам dachnii.ru

Читайте также