Герань счастливой уйдет в зиму - сделайте это с корнями в ноябре, берем ножницы

Герань положено пересаживать два раза в год - весной и осенью. За лето во время цветения растения теряет почти всю свою жизненную силу. Поэтому для того, чтобы герань здоровой и счастливой ушла на зимовку, то надо проделать с ней важную процедуру в ноябре.

Необходимо обновить корневую систему и листовую массу. Возьмите ножницы, обработайте их перекисью водорода и без фанатизма обрезайте корни. Оставьте ком сантиметров пять. Убирайте все ниточки.

Далее растение пересаживайте, через несколько дней герань выпустит новые корни и обновится.

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