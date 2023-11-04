Для чего дачники несут мешками пенопласт на свои участки - самое дешевое средство в хозяйстве

После покупки бытовой техники всегда остается пенопласт, который многие просто выбрасывают. Но опытные дачники активно применяют его в хозяйстве.

Для начала налейте треть пластикового стаканчика ксилола. И начинайте растворять в нем пенопласт. Средство отлично справляется с задачей. Растворить нужно такое количество пенопласта, чтобы состав принял консистенцию сиропа.

В итоге у вас получится самое дешевое средство для покрытия поверхностей. Если, к примеру, помазать деревянную доску полученным раствором, то она покроется прочной, водоотталкивающей пленкой.

Другими словами, это самодельный лак, который можно использовать как в прозрачном виде, так и вперемешку с красками.

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