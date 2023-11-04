Плесните 50 мл при засолке: красная рыба станет божественно вкусной — другую не захотите

Малосольная красная рыба — непременный атрибут праздничного стола. Засолить форель, семгу и другие виды лососевых можно собственноручно в рассоле с одним секретным ингредиентом, в этом случае рыба будет намного вкуснее, чем магазинная.

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Для приготовления рассола, помимо стандартных компонентов, понадобится рафинированное подсолнечное или оливковое масло.

На 400 граммов рыбы возьмите 100 миллилитров воды, 50 миллилитров растительного масла, три чайные ложки соли и полторы чайные ложки сахара.

Смешайте все указанные ингредиенты в кастрюле, поставьте ее на огонь. Смесь должна покипеть как минимум полминуты. Затем снимите ее с плиты.

Когда рассол остынет хотя бы до комнатной температуры, перелейте его в пластиковую емкость, положите туда кусочки рыбы и поставьте в холодильник на 12 часов, советуют «Новости восточной ленты».