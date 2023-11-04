1 ложка на ведро воды и земля станет как новая - без навоза и сидератов

Раньше дачники не заводили на огороды навоз машинами и не сеяли сидераты. Опытные огородники пользовались натуральным средством, которое делало почву плодородной, рыхлой и воздушной за один раз.

Этот способ оживляет любую, даже самую неплодородную землю. Достаточно развести действенный раствор и пролить им грунт.

Разведите в 10 литрах воды одну столовую ложку картофельного крахмала и три столовые ложки сахара. Все тщательно перемешайте и полейте почву из лейки.

А все дело в том, что в крахмале содержится огромное количество стимуляторов роста и различных витаминов. Не зря выкопанная картошка прорастает сама по себе, без земли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».