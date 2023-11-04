Лук под зиму сейте только так: будет пышная сочная зелень и 10 мешков огромных головок

В первой декаде ноября многие дачники сажают под зиму не только чеснок, но и лук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

При посадке лука-севка необходимо учитывать несколько основных нюансов. Тогда на следующий год урожай точно порадует. Весной с грядки можно будет получать сочную витаминную зелень для салатов, а уже в конце августа собрать несколько мешков крупных луковиц.

Глубина заделки севка в землю должна быть как минимум пять сантиметров, а дистанция между луковичками —10 сантиметров. Расстояние между рядами делайте не менее 15 сантиметров.

Также необходимо внести на грядку удобрение. На один погонный метр возьмите 50 граммов золы и 30 граммов суперфосфата.

Кроме того, на дно бороздок нужно добавить песок в качестве дренажа. Он предотвратит загнивание лука.

Напоследок обязательно замульчируйте грядку. Для этой цели подойдут опилки, хвойный опад или листья, пишет «Новый очаг».