За маленькие зарплаты работодателей будут крупно штрафовать

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы в Росси законодательно установлен на уровне 19 242 рублей в месяц. Повышение состоялось сразу на 3 тысячи рублей. Также повысились штрафы работодателям, которые будут нарушать закон о МРОТ.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

С нового года работодателей, которые будут платить сотрудникам зарплаты ниже, чем минимально установленная в стране, будут крупно штрафовать. Низкий оклад подчиненного обойдется таким нарушителям в 100 тысяч рублей, если это юрлицо, и до 30 тысяч рублей, если должностное.

По материалам сайта mk.ru