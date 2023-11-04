Положили в кастрюлю этот предмет — и резиновая говядина стала мягкой через 15 минут: хитрый трюк

Варить и тушить говядину в обычной кастрюле, если нет скороварки, приходится несколько часов.

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Однако процесс можно ускорить в разы, если прибегнуть к маленькой хитрости, которую используют опытные хозяйки. В этом случае мясо приготовится менее чем за полчаса.

Нужно всего лишь положить граненый стакан или небольшую стеклянную банку в кастрюлю с мясом и накрыть ее крышкой. Вы увидите, что даже резиновая говядина станет мягкой через 15-20 минут.

Дело в том, что стеклянный предмет создает дополнительную поверхность для нагревания. В результате тепло распределяется более равномерно, и продукт готовится быстрее.

С помощью такого лайфхака можно быстро сварить любое мясо, не только говядину, а например, немолодую курицу, пишет Telegraf.news.