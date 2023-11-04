Чтобы не превратились в резиновые: разогреваем замороженные блинчики только так, быстро и без микроволновки

Очень часто хозяйки приобретают в качестве семейного перекуса блинчики. Разнообразие этого блюда огромное – с фруктовой, мясной, творожной, сладкой и другими начинками. Обычно это замороженный продукт, и хранить его просто, а когда потребуется – всегда под рукой.
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Только вот как правильно размораживать блины, не каждый знает. И по ошибке помещает сразу в микроволновку. От этого продукт становится резиновым и безвкусным. Чтобы такого не произошло, надо соблюсти простые правила.
Просто нужно достать упаковку блинов из морозилки, убрать пленку и поместить их на сковородку. Закрыть крышкой и 7-10 минут прогревать на каждой из сторон.
Также подойдет способ в духовке. Прогрейте сначала духовку до 200 градусов, а затем поместите блинчики. Здесь уже потребуется больше времени на разморозку и прогрев – до 20 минут.
По материалам сайта Belnovosti