Чтобы не превратились в резиновые: разогреваем замороженные блинчики только так, быстро и без микроволновки

Блинчики. Фото: Global Look Press

Отличный перекус для семьи.

Очень часто хозяйки приобретают в качестве семейного перекуса блинчики. Разнообразие этого блюда огромное – с фруктовой, мясной, творожной, сладкой и другими начинками. Обычно это замороженный продукт, и хранить его просто, а когда потребуется – всегда под рукой.

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Только вот как правильно размораживать блины, не каждый знает. И по ошибке помещает сразу в микроволновку. От этого продукт становится резиновым и безвкусным. Чтобы такого не произошло, надо соблюсти простые правила.

Просто нужно достать упаковку блинов из морозилки, убрать пленку и поместить их на сковородку. Закрыть крышкой и 7-10 минут прогревать на каждой из сторон.

Также подойдет способ в духовке. Прогрейте сначала духовку до 200 градусов, а затем поместите блинчики. Здесь уже потребуется больше времени на разморозку и прогрев – до 20 минут.

По материалам сайта Belnovosti

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