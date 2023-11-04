Этот десерт готовим каждый день: большие и маленькие сладкоежки в восторге, полезно

Сладости могут быть полезными, если их приготовить из натуральных продуктов и без сахара. А еще и вкусными, ведь речь идет о мармеладе. И баловать больших и маленьких сладкоежек таким десертом можно хоть каждый день.
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Приготовить мармелад просто. Надо взять 2-3 банана, 5 апельсинов, 2 киви, 3 столовые ложки желатина, 1 стакан воды и по желанию кокосовую стружку.
Желатин сразу заливаем теплой кипяченой водой на 30-40 минут, чтобы набух. Затем выжать сок из апельсинов и процедить от мякоти, бананы и киви очистить и пюрировать в блендере.
Смешать в сотейнике, поставить на медленный огонь, довести до кипения на 1 минуту, затем переместить в невысокую посуду. Желатин подогреть, перемешать и процедить от комочков, а затем влить во фруктовую массу.
Теперь мармелад оставляем остужаться при комнатной температуре, а затем – в холодильник охлаждаться. Готовый десерт нарезать мелкими кусочками, или фигурными формочками, посыпать кокосовой стружкой.
По материалам сайта Belnovosti