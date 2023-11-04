«Укрепление выльется в стабилизацию»: экономист Беляев раскрыл, каким останется курс доллара до конца года

После того как Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%, многие потребители стали ждать, что рубль начнет серьезно укрепляться. Но резкого скачка не произошло. Экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему.

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Эксперт пояснил, что кардинальных перемен такое событие принести не в состоянии. Это, скорее, такая возможность «смахнуть спекулятивный налет» с курса валют. Но эффект все-таки есть, выражается он в стабилизации, которая продлится, по словам Беляева, до конца года.