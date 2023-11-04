Запахло тухлятиной из стиральной машинки: срочно спасаем ситуацию так

Внезапно хозяйки могут обнаружить, что стиральная машинка стала источать неприятный запах. Поселиться тухлятина может по нескольким причинам, среди которых обычно выделяют жесткую воду, экономный режим стирки, грязь в резинке и так далее.
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Побыстрее избавиться от вони хочет каждая, поэтому есть SOS-хитрость, позволяющая это сделать. Надо взять 10 ст ложек уксуса и вылить их в лоток для стирального порошка. А затем запустить холостую стирку на 90 градусов Цельсия.
После 10 минут стирки в таком режиме поставьте на паузу машинку и выждите час. Это нужно, чтобы уксус хорошо поработал. В результате такой процедуры фильтр промоется как следует, запах уйдет. Можно применять эту хитрость один раз в четыре месяца.
По материалам сайта Belnovosti