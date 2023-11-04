Зачем мудрые дачники закапывают бархатцы в грядки: все не знающие ахнули и срочно побежали повторять

По осени мудрые дачники советуют не выбрасывать бархатцы с грядок, а пустить их на полезное дело. В этих цветах очень много фитонцидов, которые способствуют оздоровлению почвы, отпугнут кротов и уничтожат нематоду. То есть растения успешно послужат как удобрение и средство от вредителей.

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Использовать бархатцы проще простого. Достаточно порубить их лопатой, и закопать в почву при перекопке.